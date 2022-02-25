Joseph Attamah: "İyi oynayamadık"

Kaysersporlu futbolcu Joseph Attamah Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Joseph Attamah: 'İyi oynayamadık'
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25 Şubat 2022 22:52
Joseph Attamah, Trabzonspor'a mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Attamah yaptığı açıklamada, "Futbol böyle bir oyun. Golleri bulduk ama bunları koruyamadık. İyi oynayamadığımızı düşünüyorum. Rakibimiz golleri buldu, yapacak bir şey yok, üzgünüz." dedi.

Tecrübelü futbolcu ayrıca, "Yakaladığım pozisyonda ilk kontrolümde top biraz yerde sekti, ondan sonra vurmaya çalıştım ama dışarıya gitti. Maç bitti artık söyleyecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.

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