Joseph Attamah: 'İyi oynayamadık'

Joseph Attamah, Trabzonspor'a mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



Attamah yaptığı açıklamada, "Futbol böyle bir oyun. Golleri bulduk ama bunları koruyamadık. İyi oynayamadığımızı düşünüyorum. Rakibimiz golleri buldu, yapacak bir şey yok, üzgünüz." dedi.



Tecrübelü futbolcu ayrıca, "Yakaladığım pozisyonda ilk kontrolümde top biraz yerde sekti, ondan sonra vurmaya çalıştım ama dışarıya gitti. Maç bitti artık söyleyecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.





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