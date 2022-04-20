Joseph Attamah: 'Finale çıkmak istiyoruz'

Yukatel Kayserispor'un Ganalı orta saha oyuncusu Joseph Attamah, Trabzonspor'a 1-0 kaybettikleri Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Attamah, "Zor bir maçtı. 1-0 mağlup olduk ama daha fazla gol yemedik. Hala finale çıkmak için önümüzde bir yol var. Evimizde oynayacağız ve elimizden geleni yapıp, finale çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



27 yaşındaki futbolcu, "Trabzonspor gibi bir rakibe karşı oynadığınızda seviye ve yoğunluk yükseliyor. Bugün de bu doğrultuda bir maç oldu. İyi mücadele ettik. Önemli bir kısmını berabere götürdük maçın. Beraberlikle ayrılıp, evimizdeki maç öncesi avantaj elde edebilirdik ama olmadı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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