Josef de Souza, sağlık kontrolünden geçirildi

Beşiktaş'la imzalayan Josef de Souza, sağlık kontrolünden geçirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Josef de Souza, sağlık kontrolünden geçirildi
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14 Eylül 2020 21:08
Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza, sağlık kontrolünden geçirildi.

Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde, detaylı kan tetkikleri yapılan Brezilyalı futbolcu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle tamamlandı.



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