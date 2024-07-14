Josef de Souza'nın yeni adresi Vasco da Gama

Süper Lig ekibi Başakşehir'den ayrılan Josef de Souza'nın yeni adresi belli oldu.



Brezilya ekibi Vasco da Gama, Josef de Souza'yı kadrosuna kattığını açıkladı.



Vasco da Gama, tecrübeli oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna kattı.



Josef de Souza böylece Corinthians'a kısa süre önce transfer olan ve l yakın arkadaşı olarak bilinen Philippe Coutinho ile birlikte forma giyecek.





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