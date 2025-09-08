Josef de Souza'dan Sara ve Talisca paylaşımı!

Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve son olarak Başakşehir forması giyen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündem oldu.
Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara ve Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Bu orta saha kadrosuyla Süper Lig'de şampiyonluk kazanmak mümkün mü?" ifadelerini kullandı.
İŞTE O PAYLAŞIM
