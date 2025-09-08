08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
16:00
08 Eylül
Zambia-Fas
16:00
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
16:00
08 Eylül
Madagaskar-Çad
19:00
08 Eylül
Malavi-Liberya
19:00
08 Eylül
Gine Bissau-Cibuti
19:00
08 Eylül
Gine-Cezayir
19:00
08 Eylül
Uganda-Somali
19:00
08 Eylül
Libya-Swaziland
22:00
08 Eylül
Gana-Mali
22:00
08 Eylül
Malezya-Filistin
16:00
08 Eylül
Endonezya-Lübnan
16:30
08 Eylül
Kuveyt-Suriye
19:00
08 Eylül
Birleşik Arap Emirlikleri-Bahreyn
19:30
08 Eylül
Çek Cumhuriyeti-Suudi Arabistan
20:15
09 Eylül
Yeni Zelanda-Avustralya
10:00
09 Eylül
El Salvador-Suriname
03:30
09 Eylül
Panama-Guatemala
04:30

Josef de Souza'dan Sara ve Talisca paylaşımı!

Josef de Souza, sosyal medyada Gabriel Sara ve Anderson Talisca ile çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

calendar 08 Eylül 2025 12:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Josef de Souza'dan Sara ve Talisca paylaşımı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve son olarak Başakşehir forması giyen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara ve Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Bu orta saha kadrosuyla Süper Lig'de şampiyonluk kazanmak mümkün mü?" ifadelerini kullandı.

İŞTE O PAYLAŞIM

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
