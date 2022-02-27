Josef de Souza'dan flaş paylaşım!

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında flaş bir paylaşıma imza attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Josef de Souza'dan flaş paylaşım!
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27 Şubat 2022 20:42
Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında Beşiktaşlı Josef de Souza'dan flaş bir paylaşım geldi.

Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'ın maçta ikinci kez penaltı kazanmasının ardından, "Sadece Brezilya'da futbolun utanç verici olduğunu düşünüyordum." ifadelerini kullandı.

Josef, kısa bir süre sonra bu paylaşımını sildi.



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