Josef de Souza'dan flaş paylaşım!

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında Beşiktaşlı Josef de Souza'dan flaş bir paylaşım geldi.Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'ın maçta ikinci kez penaltı kazanmasının ardından, "Sadece Brezilya'da futbolun utanç verici olduğunu düşünüyordum." ifadelerini kullandı.Josef, kısa bir süre sonra bu paylaşımını sildi.