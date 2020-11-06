Josef de Souza: "Beşiktaş'ın askeriyim"

Beşiktaş'ta cezasının ardından yeniden kadroya dahil olan Josef de Souza açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Josef de Souza: 'Beşiktaş'ın askeriyim'
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06 Kasım 2020 19:49
Beşiktaş'ta cezasının 1 maça indirilmesinin ardından takıma geri dönen Josef de Souza açıklamalarda bulundu.

Tahkim Kurulu'nun kararıyla ilgili konuşan Josef de Souza "Beşiktaş'ın avukatlarına ve federasyonun yetkililerine anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bugün süre ve şans gelirse takımıma yardımcı olmak istiyorum. Gelmezse de kenardan takım arkadaşlarımı destekleyeceğim. En önemlisi Beşiktaş'ın kazanması." dedi.

Beşiktaş için elinden geleni yaptığını söyleyen Brezilyalı futbolcu "Kadroda olmadığımda Beşiktaş taraftarıyım. Yedek kulübesinde her an hazırım. Saha içinde savaşan bir oyuncuyum. Bu benim karakterim. Her şeyimle Beşiktaş'a aitim. Beşiktaş için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



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