Jose Mourinho, üç genç ismi işaret etti!

Fenerbahçe, transfer çalışmaları doğrultusunda üç genç ismi gündemine aldı. Bu isimler; Clement Bischoff, Kassoum Ouattara ve Bazoumana Toure.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho, üç genç ismi işaret etti!
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19 Ocak 2025 12:50
Fenerbahçe, transfer çalışmalarında genç yeteneklere yöneliyor; üç genç oyuncu listeye alındı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda Brondby'den Clement Bischoff (18), Monaco'dan Kassoum Ouattara (20) ve Hammarby'den Bazoumana Toure (18) için girişimlere başlandı.

CLEMENT BISCHOFF



Yaş: 18
Mevki: Sol kanat, sol orta saha
Kulüp: Bröndby IF
Piyasa Değeri: 3.50 M
24/25 İstatistikleri: 25 maç 2 gol 8 asist

KASSOUM OUATTARA



Yaş: 20
Mevki: Sol bek, sol orta saha
Kulüp: Monaco
Piyasa Değeri: 8.00 M€
24/25 İstatistikleri: 15 maç 1 asist

BAZOUMANA TOURE



Yaş: 18
Mevki: Sol kanat, sol orta saha
Kulüp: Hammarby
Piyasa Değeri: 9.00 M€
23/24 İstatistikleri: 24 maç 9 gol 4 asist
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