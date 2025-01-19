Jose Mourinho, üç genç ismi işaret etti!

Fenerbahçe, transfer çalışmalarında genç yeteneklere yöneliyor; üç genç oyuncu listeye alındı.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda Brondby'den Clement Bischoff (18), Monaco'dan Kassoum Ouattara (20) ve Hammarby'den Bazoumana Toure (18) için girişimlere başlandı.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda Brondby'den Clement Bischoff (18), Monaco'dan Kassoum Ouattara (20) ve Hammarby'den Bazoumana Toure (18) için girişimlere başlandı.
CLEMENT BISCHOFF
Yaş: 18
Mevki: Sol kanat, sol orta saha
Kulüp: Bröndby IF
Piyasa Değeri: 3.50 M€
24/25 İstatistikleri: 25 maç 2 gol 8 asist
KASSOUM OUATTARA
Yaş: 20
Mevki: Sol bek, sol orta saha
Kulüp: Monaco
Piyasa Değeri: 8.00 M€
24/25 İstatistikleri: 15 maç 1 asist
BAZOUMANA TOURE
Yaş: 18
Mevki: Sol kanat, sol orta saha
Kulüp: Hammarby
Piyasa Değeri: 9.00 M€
23/24 İstatistikleri: 24 maç 9 gol 4 asist
Yaş: 18
Mevki: Sol kanat, sol orta saha
Kulüp: Bröndby IF
Piyasa Değeri: 3.50 M€
24/25 İstatistikleri: 25 maç 2 gol 8 asist
KASSOUM OUATTARA
Yaş: 20
Mevki: Sol bek, sol orta saha
Kulüp: Monaco
Piyasa Değeri: 8.00 M€
24/25 İstatistikleri: 15 maç 1 asist
BAZOUMANA TOURE
Yaş: 18
Mevki: Sol kanat, sol orta saha
Kulüp: Hammarby
Piyasa Değeri: 9.00 M€
23/24 İstatistikleri: 24 maç 9 gol 4 asist