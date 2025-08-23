Jose Mourinho: 'Taraftarımızın önünde kazanmalıyız'

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, 23 Ağustos Cumartesi günü Kocaelispor ile sahasında karşılaşacak
Sarı-lacivertliler, Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Jose Mourinho, son antrenmanda yaptığı son toplantıda öğrencilerinden zafer istedi. Portekizli teknik adamın, 'Benfica maçını düşünmeyin. Önceliğimiz Kocaelispor mücadelesi. Taraftarımızın önünde mutlaka kazanmalıyız' dediği öğrenildi.
