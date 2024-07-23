Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında ilk maçına çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımın başında ilk resmi müsabakasına çıktı.
Portekizli teknik adam, Arena Thun'da oynanan karşılaşmada hazırlık maçlarında tercih ettiği 11'e yakın bir kadroyu sahaya sürdü.
Kalede Dominik Livakovic'i oynatan Mourinho, savunma dörtlüsünü Birght Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Savunmanın önünde Rade Krunic'i görevlendiren 61 yaşındaki çalıştırıcı, orta sahada Dusan Tadic, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski ve Ryan Kent'e şans verdi. Mourinho, gol yollarında ise Edin Dzeko'ya güvendi.
Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın, Yiğit Efe Demir ve Yusuf Akçiçek ise yedek soyundu.
Portekizli teknik adam, Arena Thun'da oynanan karşılaşmada hazırlık maçlarında tercih ettiği 11'e yakın bir kadroyu sahaya sürdü.
Kalede Dominik Livakovic'i oynatan Mourinho, savunma dörtlüsünü Birght Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Savunmanın önünde Rade Krunic'i görevlendiren 61 yaşındaki çalıştırıcı, orta sahada Dusan Tadic, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski ve Ryan Kent'e şans verdi. Mourinho, gol yollarında ise Edin Dzeko'ya güvendi.
Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın, Yiğit Efe Demir ve Yusuf Akçiçek ise yedek soyundu.
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