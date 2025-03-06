Jose Mourinho'dan Dzeko ve Tadic kararı!

Fenerbahçe'de, Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan iki tecrübeli yıldız için henüz net bir karar alınmamışken, teknik direktör Jose Mourinho'nun verdiği rapor süreci hızlandırdı.
"TAKIM İÇİN ÇOK ÖNEMLİLER"
Sportif direktör Mario Branco ile görüşen Mourinho, Dzeko ve Tadic'in takım için kritik oyuncular olduğunu belirterek, "Yeni sezonda da bizimle olmalılar" mesajını verdi. Bunun üzerine yönetim, iki futbolcunun menajerlerini İstanbul'a davet etti ve önümüzdeki hafta yüz yüze görüşmeler yapılacağı öğrenildi.
HEDEF: 1 YILLIK UZATMA
Fenerbahçe yönetimi, her iki oyuncunun da sözleşmesini 1 yıl daha uzatmayı hedefliyor. Ülkesinden bazı teklifler aldığı bilinen Dzeko'nun 39 yaşına gelmesine rağmen futbolu bırakma gibi bir düşüncesinin olmadığı ve 1 yıllık sözleşmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
AJAX ISRARCI
Öte yandan Ajax, eski kaptanı Dusan Tadic'i geri getirmek için ısrarını sürdürüyor. Ancak Sırp yıldızın Hollanda ekibine, "Fenerbahçe önceliğim. Onlarla görüşmeden size geri dönüş yapamam" dediği belirtiliyor. Kulübe yakın kaynaklara göre, sezon bitmeden Dzeko ve Tadic'in sözleşmelerinin uzatıldığı resmen duyurulacak.
"TAKIM İÇİN ÇOK ÖNEMLİLER"
Sportif direktör Mario Branco ile görüşen Mourinho, Dzeko ve Tadic'in takım için kritik oyuncular olduğunu belirterek, "Yeni sezonda da bizimle olmalılar" mesajını verdi. Bunun üzerine yönetim, iki futbolcunun menajerlerini İstanbul'a davet etti ve önümüzdeki hafta yüz yüze görüşmeler yapılacağı öğrenildi.
HEDEF: 1 YILLIK UZATMA
Fenerbahçe yönetimi, her iki oyuncunun da sözleşmesini 1 yıl daha uzatmayı hedefliyor. Ülkesinden bazı teklifler aldığı bilinen Dzeko'nun 39 yaşına gelmesine rağmen futbolu bırakma gibi bir düşüncesinin olmadığı ve 1 yıllık sözleşmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
AJAX ISRARCI
Öte yandan Ajax, eski kaptanı Dusan Tadic'i geri getirmek için ısrarını sürdürüyor. Ancak Sırp yıldızın Hollanda ekibine, "Fenerbahçe önceliğim. Onlarla görüşmeden size geri dönüş yapamam" dediği belirtiliyor. Kulübe yakın kaynaklara göre, sezon bitmeden Dzeko ve Tadic'in sözleşmelerinin uzatıldığı resmen duyurulacak.