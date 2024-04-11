Jose Luis Mendilibar: ''3-0'da bitti dedik 3-2 oldu''

Olympiakos Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jose Luis Mendilibar: ''3-0'da bitti dedik 3-2 oldu''
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11 Nisan 2024 22:27
Olympiakos Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar, 3-2 kazanılan Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. 

Mendilibar, "Gerçek şu ki zor bir maçı kazandık. İyi bir sonuç elde ettik. Favori olmadığımız bir maçta galibiyet aldık. 3-0 sayı öndeydik ve tur atladığımızı düşünüyorduk, şimdi 2. maçta tur atlamak için mücadele etmemiz gerekiyor. Sanırım penaltı bizi etkiledi. Çok iyiydik, kontrol bizdeydi. Pozisyon vermeden tehlikeler yaratıyorduk. Penaltıdan itibaren rakip tehdit etmeye başladı.'' dedi. 

Sözlerine devam eden tecrübeli hoca, ''Penaltı anı çok önemliydi. Tur atlamak için aynı şansa sahibiz, belki biraz daha avantajlıyız. Deplasmanda oynuyoruz ve bu önemli değil. Ferençvaros ve Maccabi'ye karşı oynadığımız gibi oynayacağız.'' şeklinde konuştu. 

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