Fenerbahçe'nin son transferi Willian Arao, teknik direktör Jorge Jesus'un özel isteğiyle alındı.
TAKIMIN EMNİYETİ OLACAK
Portekizli hocanın, Flamengo döneminde kazanılan toplarda ve hücum olarak şekillenen ataklarda ilk topa baskı yapan isim olan Brezilyalı orta sahayı, çabuk ve hareketli yapısı nedeniyle tercih ettiği öğrenildi. Savunma çizgisini ileride kuracak olan Fenerbahçe, Arao'yu kontrataklarda geriye hızlı dönüşlerde çabukluğu nedeniyle transfer etti.
30 yaşındaki orta saha oyuncusu Willian Arao, geçtiğimiz sezon çıktığı 33 resmi maçta 5 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı. Arao, daha önce 1 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giydi.
TAKIMIN EMNİYETİ OLACAK
Portekizli hocanın, Flamengo döneminde kazanılan toplarda ve hücum olarak şekillenen ataklarda ilk topa baskı yapan isim olan Brezilyalı orta sahayı, çabuk ve hareketli yapısı nedeniyle tercih ettiği öğrenildi. Savunma çizgisini ileride kuracak olan Fenerbahçe, Arao'yu kontrataklarda geriye hızlı dönüşlerde çabukluğu nedeniyle transfer etti.
30 yaşındaki orta saha oyuncusu Willian Arao, geçtiğimiz sezon çıktığı 33 resmi maçta 5 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı. Arao, daha önce 1 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giydi.