Jorge Jesus'tan Türk futbolundaki zemin sorunu için uyarı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Antalyaspor karşılaşmasından önce açıklamalarda bulundu.



Antalyaspor'un tehlikeli bir takım olduğunu söyleyen Jorge Jesus "Antalyaspor harika oyunculara sahip, ligdeki sıralamaları yerlerini göstermiyor. Zor bir maç olacak ancak biz de bu zorlukların üstesinden gelmek için hazırlandık. Bu ligde deplasmanda her maç zor. Adriano'yu Brezilya'dan biliyorum. Haji Wright, ABD Milli Takımı'nda oynuyor. Fernando'yu Brezilya Milli Takımı'ndan tanıyoruz." dedi.



Saha zeminin sorulması üzerine açıklama yapan deneyimli teknik adam "Henüz sahayı görmedim. Kaliteli oyuncu için saha yeterli olmayabilir. Bu önemli bir detay. Türk futbolu için bu çok önemli. Portekiz'de saha iyi değilse, ev sahibi maçlarını başka statta oynamak zorunda kalabilir. Saha olayı, Türk futbolu için gerçekten önemli." ifadelerini kullandı.





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