Jorge Jesus'tan takıma: 'Sizinle gurur duyuyorum'

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, cezası nedeniyle Konyaspor maçında takımının başında değildi ancak 4-0'lık galibiyet sonrası soluğu öğrencilerinin yanında aldı.



Kısa bir konuşma yapan Portekizli hoca, "Büyük bir karakter sergilediniz. Hem depremzedelerin yaralarını sarmak için elinizden geleni ortaya koydunuz hem de sahaya çıktığınızda işinizi hakkıyla yaptınız. Sizinle gurur duyuyorum. Konyaspor bu sezon bizi yenen ilk rakipti. Aldığımız galibiyet, sezonun kalanı için önemli bir eşikti. Avrupa maceramız da yeniden başlıyor, böyle devam edelim" ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe, ligin bir sonraki maç haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.





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