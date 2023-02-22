Jorge Jesus takımı motive etti: 'Şampiyonluk...'

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, önceki gün antrenmandan öğrencileri ile yaptığı görüşmede takıma önemli telkinlerde bulundu.



"LİGE DÖNME VAKTİ"



Portekizli teknik adam, antrenmandan önce öğrencilerine kısa bir konuşma yaptı. Jorge Jesus, "Depremin yaralarını sarmak kolay değil. Bu zamana kadar olduğu gibi, bundan sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Ancak hayat devam ediyor. Cumartesi günü Konyaspor maçıyla birlikte futbola dönüş yapacağız. Artık futbola odaklanma zamanı. Zirveyle aramızdaki puan farkını adım adım azaltarak şampiyonluk hedefine yürümemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe, 25 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da evinde Konyaspor'u konuk edecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ