Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi dün İsviçre'de Nyon'da UEFA'nın genel merkezinde gerçekleşti. Kuraya seri başı olarak katılan temsilcimiz Fenerbahçe, İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti.



2008'de Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla'yı tarihi bir eşleşmenin ardından eleyen sarı-lacivertliler bir kez daha İspanyol deviyle karşılaşacak.



İKİ TAKIM DA AYNI GÜÇTE DEĞİL



Ancak bu kez 2007-08 sezonundaki gibi bir eşleşme olmayacak çünkü hem takımlar aynı gücünde değil hem de kadro yapıları çok farklı. Bu sebeple bu eşleşmede bir favoriyi öne çıkarmak kolay değil. Hem Sevilla hem de Fenerbahçe'de benzer stillere sahip teknik direktörler var. Jorge Sampaoli ve Jorge Jesus, 3'lü sisteme kafa yoran isimler. Bu eşleşmede Jorge Sampaoli'nin avantajı olabilecek durum Fenerbahçe'nin savunma oyuncularını çok iyi tanıması. Arjantinli hoca Luan Peres'le Marsilya ve Santos'ta çalışmıştı. Gustavo Henrique de Sampaoli'nin Santos'tan eski öğrencisi.



Ancak Jorge Jesus da Sampaoli'yi çok iyi tanıyor. İkili Brezilya Serie A'da aynı dönemlerde çalışmışlardı. Bu sebeple eşleşmede kadrodaki yıldızlardan daha çok iki teknik direktör ön planda olacaktır.



Sevilla'dan başlamak gerekirse bu sezon La Liga'da işler pek iyi gitmiyor. 22 hafta sonunda 12. sırada yer alan Sevilla, sadece 6 lig maçı kazanabilirdi.



Şampiyonlar Ligi'nde de G Grubu'nu 5 puanla 3. sırada bitiren La Liga ekibi, Avrupa Ligi'nde play-offlara kaldı. PSV karşısında ilk maçı 3-0 kazanan Sevilla, rövanşı 2-0 kaybetse de adını son 16 turuna yazdırdı.



Arjantinli teknik direktör Jorge Sampaoli'nin çalıştırdığı İspanya temsilcisi, 3'lü ve 5'li formasyonları kullanıyor. Kadro kalitesi olarak temsilcimiz Fenerbahçe'ye oranla bir adım öndeler.



2014'ÜN RÖVANŞI



Teknik direktör Jorge Jesus için Sevilla ismi önem taşıyor. Jesus, 2014 yılında Benfica'nın başında iken UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya seri penaltılarda 4-2 kaybetmiş, çok istediği kupaya uzanamamıştı. Deneyimli teknik adam, bu kez Fenerbahçe'de İspanyol ekibini saf dışı bırakarak turu geçmek istiyor.





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