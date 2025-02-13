Jorge Jesus: "Salah bize çok uyar"

Al-Hilal'in teknik direktörü Jorge Jesus, Liverpool'la kontratı sezon sonunda bitecek Muhammed Salah'ın takım için önemli bir transfer olabileceğini ifade etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Jorge Jesus: 'Salah bize çok uyar'
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13 Şubat 2025 10:57
Al-Hilal'in teknik direktörü Jorge Jesus, Liverpool'la kontratı sezon sonunda bitecek Muhammed Salah'ın takım için önemli bir transfer olabileceğini ifade etti.

GÖZÜ SALAH'TA

Canal 11'e verdiği röportajda Jesus, "Salah'ı Al-Hilal'de görmek isterim. Takıma uyan bir oyun tarzına sahip." dedi.

Jesus daha önce, "Salah gibi büyük oyuncular ara transferde takıma katılmayacak ancak sezonun sonu olabilir." ifadelerini kullanmıştı. Jesus'un açıklamalarının ardından heyecanlanan Al-Hilal taraftarları sosyal medyada Salah ile ilgili birçok paylaşımda bulundu.

Bu sezon Liverpool formasıyla 35 resmi maça çıkan Muhammed Salah, bu maçlarda 27 gol 19 asistlik performans gösterdi


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