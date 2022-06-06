Jorge Jesus, eski öğrencisini istiyor

FLAMENGO REDDETTİ

Benfica'nın yeni sezonda kadroda düşünmediği kanat oyuncusuFenerbahçe'nin takibine girdi. Sarı-lacivertlilerin Jorge Jesus'un eski öğrencisinin kiralanması için teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.diyen Jorge Jesus, özelikle hücumda üretkenlik sağlayacak isimlere yöneleceklerini belirtmişti. Takviye çalışmalarına hız veren Sarı-lacivertlilerin gündemine yeni isimler girdi. Bunlardan biri, Jesus'un Benfica'dan eski öğrencisi olan Everton Cebolinha. 26 yaşındaki Sambacı, tecrübeli teknik adamın ikinci Benfica dönemindeki ilk transferleri arasında yer alıyordu.Portekiz ekibinin yeni teknik patronuraporu verdiği yıldız futbolcu için ilk harekete geçen takımoldu ve kiralama teklifi yaptı. Benfica bunu kabul etse de Everton, ülkesine dönmek istemediğini ve Avrupa'da kalacağını açıkladı. Fenerbahçe'nin de her iki kanatta da görev yapabilen Sambacı için harekete geçtiği öğrenildi.Jesus'un Sarı-lacivertlilerde görmeyi çok istediği yıldız futbolcu için kiralama teklifi yapılacağı kaydedildi. Everton'ın, Şampiyonlar Ligi'nin de etkisiyle Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtildi.