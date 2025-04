İki NBA efsanesi LeBron James ile Michael Jordan arasındaki "NBA tarihinin en iyisi" tartışması yıllardır devam ederken, James'in kariyerinin ilerleyen dönemlerinde elde ettiği başarılar bu tartışmayı daha da alevlendiriyor.



Eski New Jersey Nets oyuncusu ve 1998 sezonu All-Star'ı Jayson Williams, kısa süre önce Jordan ile golf oynadığını ve efsane oyuncunun LeBron'un her dönemde başarılı olabileceğini söylediğini açıkladı:



"Farklı dönemler Beş ay önce golf oynarken Michael'a bu soruyu sordum ve bana 'LeBron James her dönemde oynardı' dedi."



Williams'a, Jordan ve LeBron arasındaki tercihi de sorulduğunda, tercihini Jordan'dan yana kullanırken esprili bir şekilde herkesin tepkisini çekebileceğini belirtti.



"Ben katili seçiyorum! MJ diyorum. Evet, yarış çok yakın. İkisi de bu oyunu en iyi oynayanlardan. Ama LeBron çok güçlü bir oyuncu! Eğer MJ dersem LeBron bana kızar, LeBron dersem Michael ve Charles Oakley kızar. Bu tartışmadan kazanan çıkamaz! Zaten hayatımda yeterince belaya girdim."



Jordan, genellikle bu tür tartışmalara doğrudan dahil olmasa da, Williams'a yaptığı yorumlar James'in her dönemde başarılı olabileceğini kabul ettiğini gösteriyor.



James ise NBA tarihinin en skorer oyuncusu olarak mirasını geliştirmeye devam ederken, bu tartışmanın uzun yıllar boyunca süreceği kesin gibi görünüyor.