Jordan Henderson'a Ajax kancası

Hollanda'da bu sezon beklentilerin altında kalan Ajax, kadrosunu deneyimli bir isimle takviye etmek istiyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Ajax'ın Al Ettifaq'ta forması giyen ve devre arasında Suudi ekibinden ayrılması beklenen Jordan Henderson ile ilgilendiği belirtildi.



Suudi ekibinin 33 yaşındaki futbolcu için vereceği kararın beklendiği ve deneyimli orta saha oyuncusuna Ajax dışında birkaç kulübün daha ilgisinin olduğu kaydedildi.



Liverpool'un ardından geçtiğimiz yaz transfer döneminde Al Ettifaq'a imza atan Henderson, Suudi Arabistan ekibinde 19 maça çıktı ve 5 asist yaptı.





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