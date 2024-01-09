Jordan Henderson'a Ajax kancası

Ajax, Al Ettifaq forması giyen ve Suudi Arabistan ekibinden ayrılması beklenen Jordan Henderson ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Jordan Henderson'a Ajax kancası
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09 Ocak 2024 16:12
Hollanda'da bu sezon beklentilerin altında kalan Ajax, kadrosunu deneyimli bir isimle takviye etmek istiyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Ajax'ın Al Ettifaq'ta forması giyen ve devre arasında Suudi ekibinden ayrılması beklenen Jordan Henderson ile ilgilendiği belirtildi.

Suudi ekibinin 33 yaşındaki futbolcu için vereceği kararın beklendiği ve deneyimli orta saha oyuncusuna Ajax dışında birkaç kulübün daha ilgisinin olduğu kaydedildi.

Liverpool'un ardından geçtiğimiz yaz transfer döneminde Al Ettifaq'a imza atan Henderson, Suudi Arabistan ekibinde 19 maça çıktı ve 5 asist yaptı.

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