Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın, zamanında Bulls maskotu Benny The Bull'a bile trash-talk yaptığı ortaya çıktı.



Benny The Bull ile uğraşan ilk oyuncunun Robin Lopez olmadığı, ondan yıllar önce Jordan'ın da bunu yaptığı açıklandı. Jordan'ın, yıllar boyu rakiplerine ve hatta takım arkadaşlarına acımasızca trash-talk yaptığı biliniyor.



Chicago Sun-Times ile muhabir olduğu dönemde Chicago ekibinin haberlerini hazırlamış olan J.A. Adande, The Lowe Post podcast'inde konuk olduğunda, Jordan'ın takım maskotunu bile avladığını açıkladı:



"Benny The Bull'un şekli yıllar içinde değişmişti ve bu daha Phillie Phanatic türü bir vücudu olmuştu. Yıllar içinde saçını boyamıştı. Bir zamanlar Da Bull'u getirdiklerini hatırlarsınız, 90'lı yıllarda daha atletik maskotlar geliyordu ve trambolinlerden falan sıçrayanlar olmuştu. Benny de bu aşırı kilolu Bull olmuştu. Tüm bu trambolinli işler için Da Bull'u eklediler. Jordan, Jordan'lığını yaparak Benny The Bull'a trash-talk yapmıştı ve 'Sen iyi değilsin. O yüzden senin yerine Da Bull'u getirdiler.' Benny The Bull'a bile trash-talk yapıyordu."



İlk görünümünü 1995-96 sezonunda yapan Da Bull, Benny The Bull'un smaç basabilen kuzeniydi.



Benny'nin kan kırmızısı renginden farklı olarak, Da Bull açık kahverengiydi ve belirgin bir kuyruğu yoktu. 1999-00 sezonunda maskotun toynaklarının yaralanması onu kısa bir süre kenara almış, ancak kısa bir iyileşme döneminden sonra trambolin yollarına geri dönebilmişti.