Jokic: "Bu seride her maç, 7. maç gibiydi...o yüzden rahatız"

Denver Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic, playoff ilk turunda Utah Jazz'e karşı son oynadıkları iki maçta elenmenin önüne geçtikten sonra, 7. maça girerken daha "rahat" bir Nuggets takımı olduğunu söyledi.



Jokic, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Dürüst olmak gerekirse, son iki maç bizim için 7. maç gibi oldu, ya kazanacaktık ya da ev edönecektik. Belki de bu yüzden çok rahat oynuyoruz, bu yüzden endişelenecek bir şeyimiz yok. Kaybedersek, eve gideriz. Enerjimiz hala aynı şekilde işleyecek ve bu yüzden çaba göstermemiz gerekiyor. Pozisyonlardan vazgeçmiyoruz, ribaund alıyoruz ve birbirimize yardım ediyoruz. Şu anda gerçekten iyi oynuyoruz."



Koç Michael Malone ise şunları söyledi:



"Yarın (bu) gece bir takım eve dönecek. Ve planımız bu takımın Denver Nuggets olmaması. Açıkçası büyük bir çaba gerekecek. Eminim Jazz de hazır olacaktır. Bazı değişiklikler yapacaklardır. Jamal (Murray) bu sıralar çıldırmış durumda. Ve biz de adamlarımızı olabildiğince iyi hazırlamaya çalışmalıyız. Ama zihinsel olarak ve genel yaklaşım açısından, her şeyi ortaya koymalıyız. Kurtaracak bir şeyimiz yok, yarınımız yok."



