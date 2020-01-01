Johnson: "Stephen Curry, bu yıl MVP adayı olabilir!"

Eski NBA oyuncusu Eddie Johnson, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin 2020-21 sezonunda MVP adaylarından biri olacağına inandığını söyledi.



Curry, aşil tendonu sakatlığı yüzünden sezonu kapatmış olan Klay Thompson olmada, Warriors'ı kazanacak pozisyona getirmek için vites yükseltmek durumunda kalabilir.



Johnson, bu nedenle Curry'nin MVP adayı olabileceğini düşünüyor:



"Bence harika bir yıl geçirecek. Muazzam bir formda, az önce yaptığı antrenman hakkında bir makale okudum, ve inanılmaz şeyler vardı. Yaptığı idman, bildiğiniz cinayet gibi. Bu çocuk hazır, kanıtlayacak çok şeyi var."



Johnson daha sonra Curry'nin yanında artık Klay veya Kevin Durant olmasa da, hala yetenekli skorerler olduğunu belirtti:



"Klay ve KD'nin yerini alan oyuncular, o iki adam gibi değiller ama yine de skor üretebilirler. Kelly Oubre skor üretebilir, Andrew Wiggins de skor üretebilir ve bu, Curry'nin çılgın rakamlar ortaya koymasına izin verecektir. Bunlar galibiyetlerle sonuçlanır mı, bunu bilmiyoruz. Ama üretim açısından, harika olur."



