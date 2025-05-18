Joao Pereira: 'İlk yarı sonunda avantajımızı artırabilirdik'

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, maçta iyi oynadıklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Pereira, iyi ve öz güvenli oynadıklarını belirterek, "Golü bulup avantajı da yakalamıştık. Bu bizim için önemliydi. İlk yarı sonunda avantajımızı artırabilirdik, daha fazla gol atabilirdik." dedi.



Pereira, ikinci yarıda Beşiktaş'ın daha iyi oynadığını dile getirerek, "İkinci yarıda Beşiktaş'ın iyi oyunu sonrası bizim oyuncularımız skoru koruma düşüncesiyle hareket etti. Biraz performans düşüklüğü oldu." ifadelerini kullandı.



İkinci yarıda verilmeyen bir karardan dolayı oyunun çok değiştiğini anlatan Pereira, "Orada verilmeyen bir sarı kart vardı. Bunlar maalesef futbolda olabiliyor. Daha sonra Beşiktaş biraz pozisyonlara girdi. Biz de geçiş oyunlarında ikinci golü bulabilirdik. 2-0 yapabilirdik. Maalesef bunu yapamadık. Sonra da Beşiktaş golü buldu." diye konuştu.



Performanslarından dolayı oyuncularına teşekkür eden Joao Pereira, "Çok iyi bir takıma karşı iyi oynadılar. Oyun planına bağlı kaldılar ve yapmak istediklerimizi sahaya yansıttılar. Şimdi önümüzdeki maça hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.



