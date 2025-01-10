Los Angeles Lakers koçu JJ Redick'in Los Angeles'taki orman yangınlarında evini kaybettiği bildirildi.



Los Angeles'taki devam eden orman yangınları şehre ağır bir darbe vurdu ve yıkım, hem sakinleri hem de şehirdeki birçok kişiyi etkiledi.



Redick'in kaybı, ESPN'den Shams Charania'nın 9 Ocak'taki Lakers - CharlotteHornets maçının şiddetli yangınlar nedeniyle ertelendiğini bildirmesinin ardından doğrulandı. Binlerce dönümü kasıp kavuran yangınlar, Güney Kaliforniya'da tahribata yol açmaya devam ediyor.



Orman yangınları, Santa Ana'daki güçlü rüzgarlar ve kuru bitki örtüsüyle körüklenerek 8 Ocak Salı günü başladı. Yangınlar hızla yayıldı ve binlerce sakini Pacific Palisades mahallesi gibi bölgelerdeki evlerini boşaltmaya zorladı. Hollywood yıldızlarına ev sahipliği yapmasıyla bilinen bu lüks bölge, yalnızca Palisades Yangını'ndan en az 15 bin 832 dönüm etkilenerek büyük hasar gördü.



Malibu kıyı şeridi boyunca yanan büyük yangın, bölgeyi tüketen birkaç yıkıcı yangından sadece biri. Hurst Yangını ve Sunset Yangını da dahil olmak üzere diğer önemli yangınlar, Sylmar ve Hollywood Hills gibi mahallelerde yaygın hasara neden oldu. Woodley ve Olivas Yangınları gibi diğer yangınlarda kontrol altına alma çabalarına rağmen, LA'in birçok yerindeki durum tehlikesini korumaya devam ediyor.



