Jimmy Butler, Golden State Warriors'a transferi sonrası düzenlenen basın toplantısında, tekrar basketbol oynama fırsatı bulduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.



"Gerçekten çok mutluyum. Yeniden basketbol oynayabilmek benim için büyük bir şey," diyen Butler, Warriors organizasyonuna duyduğu heyecanı şu sözlerle dile getirdi:



"Bu yetenekli oyuncularla birlikte oynamaktan ve takıma yardım ederek kazanmaya katkı sağlamaktan dolayı heyecanlıyım. Buraya bunun için geldim. Herkesin istediği tek bir şey var: Şampiyonluk kazanmak. Ve ben de bunu gerçekleştirmek için elimden geleni yapacağım."



Warriors, Miami Heat ile yapılan beş takımlı bir takas sonucunda Butler'ı kadrosuna kattı. Takasın bir parçası olarak Andrew Wiggins, Kyle Anderson, Dennis Schröder ve 1. tur korumalı draft hakkı el değiştirdi. Butler, Golden State ile iki yıllık 121 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzaladı.



Altı kez All-Star seçilen Butler, eski takımı Heat'e saygısını dile getirirken, takımdan ayrılığı hakkında detaylı yorum yapmaktan kaçındı:



"Spekülasyonlar her zaman olacaktır. Ama benim için artık Miami geride kaldı. Buradayım ve çok mutluyum."



35 yaşındaki yıldız, Warriors formasıyla ilk maçına Cumartesi günü Chicago Bulls karşısında çıkmayı umuyor. Butler, bu sezon Miami formasıyla 17 sayı, 5.2 ribaund ve 4.8 asist ortalamaları yakalamıştı.



