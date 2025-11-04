04 Kasım
Jhon Duran: "İstanbul'u ayağa kaldıran golcü"

Ligdeki ilk golünü Beşiktaş'a atan Kolombiyalı golcüs Jhon Duran, ülkesinde manşetleri süsledi. "Milli Takım hocasına beni gör mesajı yolladı", "İstanbul'u ayağa kaldırdı", "Gösteri sahnesine döndü" gibi başlıklar atıldı.

Jhon Duran: 'İstanbul'u ayağa kaldıran golcü'
Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde Suudi ekibi Al-Nassr'dan 21 milyon euro bedelle 1 yıllığına kiralanan ancak sakatlıklar ve disiplin problemleri nedeniyle uzun süre formadan uzak kalan Jhon Duran, Beşiktaş'a attığı galibiyet golüyle gündeme damga vurdu.

Emirhan Topçu'ya pres yapıp havaya süzülen topa usta işi bir vuruş yapan 21 yaşındaki genç forvet, ligdeki ilk golünü 2-0'dan geri dönülen derbi maçında attı. Kolombiya basını, sakatlıktan çıkan Jhon Duran'ın bu golle Milli Takım'a girmek için göz kırptığını yazdı.

"HAZIRIM, ÇOK FORMDAYIM DEDİ"


Kolombiya'dan antena2 adlı haber portalı Beşiktaş- Fenerbahçe karşılaşmasını böyle yorumladı:

"Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla attığı muhteşem golün ardından Lorenzo hocaya mesaj yolladı. İyileşme sürecinin ardından ritmini yeniden yakaladı ve sevinçten formayı çıkardı. Kolombiya Milli Takımı'nda yaşadığı hararetli tartışmalardan sonra tekrar çağrılma isteğini dile getirdi. Duran, 'Harika bir gol attım, takımla gurur duyuyorum. Çok formdayım, yüzde yüz hazır durumdayım' diyerek ne kadar istekli olduğunu duyurdu."

"YETENEKLİ OLDUĞUNU HATIRLADI"

➤ Colombiaas: "Duran yeniden gol atma yeteneğini hatırladı ve Fenerbahçe'nin geri dönüşünü yaptı. Ağustos ayından beri gol atamamıştı. Yeteneğini keşfetmenin bundan daha iyi bir yolu yoktu. En önemli maçlardan birinde kilit rol oynadı."

➤ El Pais: "Topu takip etti ve sonrasında topu havaya bıraktı. Yerini tahmin ederek golünü attı. Özgüveninin yüksek olduğunu gösterdi."

➤ Noticias BQ: "Jhon Duran, İstanbul'u ayağa kaldıran bir golle geri döndü. Derbinin kahramanı oldu ve gösteri sahnesine yeniden katıldı." 

 
