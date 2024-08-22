Jesus, M.City'den alıyor; toplam 110 milyon euro

Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, toplam 110 milyon euro maliyetle Joao Cancelo'yu Manchester City'den transfer etmek için anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Jesus, M.City'den alıyor; toplam 110 milyon euro
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ağustos 2024 15:18
Barcelona'nın yüksek maaşı, düşük performansı ve soyunma odasındaki tavırları nedeniyle satın alma opsiyonunu kullanmadığı için Manchester City'e geri dönen ve burada da Pep Guardiola ile arası kötü olan Joao Cancelo, körfeze gidiyor.

A Bola'da yer alan habere göre; Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Joao Cancelo'nun transferi için Manchester City ile 40 milyon euro bonservis karşılığı anlaşma sağladı.

TOPLAM 110 MİLYON EURO MALİYET

30 yaşındaki bek oyuncusu, Al Hilal'den 3 yıl için toplam 70 milyon euro maaş alacak. Al Hilal, bu transfer için toplam 110 milyon euro maliyeti üstlenmiş olacak.

JESUS'UN KADROSU YILDIZLARLA DOLU

Suudi Arabistan'da sezonu Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr'ın açık ara önünde rekorlarla şampiyon tamamlayan Al Hilal'in kadrosunda Bono, Kalidou Koulibaly, Renan Lodi, Ruben Neves, Sergej Milinkovic - Savic, Malcom, Aleksandar Mitrovic gibi yıldız isimler de forma giyiyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery