Galatasaray'da gözden çıkarılan ve kiralık olarak bir Süper Lig kulübüne verilecek olan Jesse Sekidika'ya yeni talip...



Süper Lig'in yeni temsilcisi Erzurumspor, genç kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.



Sarı-Kırmızılılar, oyuncuyla görüşmesi için Erzurumspor'a izin verdi, pazarlığın sonuçlanması bekleniyor.



