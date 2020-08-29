Jesse Sekidika'ya Erzurumspor kancası

Galatasaray'da gözden çıkarılan ve kiralık olarak bir Süper Lig kulübüne verilecek olan Jesse Sekidika'ya Erzurumspor kanca attı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Jesse Sekidika'ya Erzurumspor kancası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ağustos 2020 11:36
Galatasaray'da gözden çıkarılan ve kiralık olarak bir Süper Lig kulübüne verilecek olan Jesse Sekidika'ya yeni talip...

Süper Lig'in yeni temsilcisi Erzurumspor, genç kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Sarı-Kırmızılılar, oyuncuyla görüşmesi için Erzurumspor'a izin verdi, pazarlığın sonuçlanması bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için