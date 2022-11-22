Jens Larsen için eve dönüş ihtimali!

Brondby, Dünya Kupası sonrası Trabzonspor ile masaya oturacak... Yönetim oyuncunun Katar'daki performansına göre fiyat belirleyecek. İşte tüm detaylar...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Jens Larsen için eve dönüş ihtimali!
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22 Kasım 2022 12:48
Trabzonspor'a sezon başında transfer olan Jens Larsen, performansıyla beklentilerin uzağında kaldı. Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak sonrasında form grafiğini yükseltemeyen tecrübeli futbolcu için Brondby iddiaları ortaya atıldı.

Danimarka medyası da, Trabzonspor'un yıldızı Larsen'in ülkesine geri dönebileceği yönündeki iddialarına yer vermeye devam ediyor. Brondby kulübünün Larsen için Trabzonspor'a resmi teklif yapma düşüncesinde olduğu ifade ediliyor.

Trabzonspor Yönetimi ise, birçok otorite tarafından Dünya Kupası'nda sürprize imza atabileceği iddia edilen Danimarka'nın performansına göre oyuncunun değerinin artabileceğini hesaplayarak bekleme kararı aldı.

Karadeniz Fırtınası, turnuva sonrasında Larsen'i isteyen Brondby'ye istediği bonservis ücretini açıklayacak. 31 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Değeri 2 milyon Euro olan tecrübeli futbolcu bu sezon 21 maçta görev aldı.

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