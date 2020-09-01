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Jefferson, Giannis'e tepki gösterdi!: "DPOY olduğun için sordu!"

Eski NBA oyuncusu ve şu anki analist Richard Jefferson, dün geceki Milwaukee Bucks ve Miami Heat arasında oynanan Doğu yarı finali serisinin 1. maçının son dakikalarında, Giannis Antetokounmpo'nun Jimmy Butler'ı savunmak istemediğini itiraf etmesi sonrası, Greek Freak'e eleştirilerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu ve şu anki analist Richard Jefferson, dün geceki Milwaukee Bucks ve Miami Heat arasında oynanan Doğu yarı finali serisinin 1. maçının son dakikalarında, Giannis Antetokounmpo'nun Jimmy Butler'ı savunmak istemediğini itiraf etmesi sonrası, Greek Freak'e eleştirilerde bulundu.

Butler, dün gece Bucks'a karşı 40 sayı bularak, Heat'i seride 1-0 öne geçirmişti. Bucks'ın, Miami yıldızını tutmak için neredeyse her şeyi denediği, ancak hiçbir şey işe yaramadığı görülmüştü.

Jimmy, Heat'in maçın son dört dakikasında bulduğu 17 sayının 13'ünü kaydetmişti.

Antetokounmpo'ya maçın son dakikalarında Butler'ı savunmak isteyip istemediği soruldu ve cevabı şu şekildeydi:

"Onu savunmak mı? Hayır, istemedim. Bunu neden soruyorsun? Koç benden ne isterse onu yaparım."

Bunun sonrasında, Jefferson Giannis'in cevabını ve bu duruma yaklaşım şeklini eleştirdi. Jefferson, Giannis'in henüz geçtiğimiz hafta 'Yılın Savunmacısı' ödülünü kazandığını ve Butler'ı savunmak için şansını denemesi gerektiğini söyledi.

"Adam sana bunu sordu, çünkü sen Yılın savunmacısı seçildin ve Jimmy 40 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. Benim sorum ise, ona ne sebeple bu soruyu neden sorduğunu sordun?"



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