Boston Celtics'in All-Star oyuncusu Jaylen Brown'ın babası, Las Vegas'ta bir otoparkta yaşanan bıçaklama olayı sonrası tutuklanarak "adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.TMZ'nin haberine göre, Quenton Marselles Brown, Lincoln Navigator aracından inerken kapısıyla diğer aracın kaportasını çizdiğini kabul etti. Bu nedenle araç sahibinin tepkisiyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü ve Brown, karşı tarafı sırtından ve karnından bıçakladı.Mahkeme belgelerinde Brown'un Clark County Tutukevi'nde "adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu belirtildi. Konuyla ilgili bilgi sahibi ancak konuşma yetkisi bulunmayan bir kaynak, tutuklanan kişinin Jaylen Brown'un babası olduğunu doğruladı.Associated Press, Las Vegas Metropolitan Polis Departmanı'ndan resmi polis raporunu talep etti ancak belgenin henüz hazır olmadığı bildirildi. Olayla ilgili Celtics yönetimi yorum yapmayı reddetti.