Jason Denayer, Leeds'i de reddetti!

GEÇEN YIL 1 ASİST

ABDURRAHİM ALBAYRAK: "10 MİLYON EURO"

Kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Jason Denayer geçtiğimiz transfer dönemlerinde olduğu gibi kendisine talip olan her kulübe "Hayır" diyor.İspanya'dan gelen teklifleri reddeden Belçikalı stoper, son olarak Leeds United'ın önerisini de kabul etmedi. Manchester City ona 10 milyon euro'luk bir bonservis bedeli biçti.9 Ağustos'a kadar satışı gerçekleşmezse Galatasaray yeniden kiralamak için net hamlesini yapacak. Jaon Denayer de İnstagram'dan paylaştığı 'aslan' fotoğraflarıyla tercihini geçen hafta belli etmişti.Jason Denayer geçen sezon 22 lig maçında forma giydi. 1 asist, 1 sarı kartla oynadı. Fatih Terim onu çok istiyor.Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Denayer transferi ile ilgili geçen hafta yaptığı açıklamada, "Jason Denayer, kendi kulübüne döndü almaya çalışıyoruz ama 10 milyon avro istiyorlar." açıklamasını yapmıştı.