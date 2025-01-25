Jasikevicius'tan oyuncularına: 'Bunu Galatasaray mı sandınız!'

THY EuroLeague'in 23. haftasında Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos'u 87-77 yendiği maçın ikinci periyodunda başantrenör Sarunas Jasikevicius'un oyuncularına söylediği sözler gündem oldu.



Fenerbahçe maçta 32-30 öndeyken alınan molada oyuncularına sert uyarılarda bulunan Saras, "Bu maçı Galatasaray maçı mı sandınız! Sizinle dans ediyorlar. Çok iyi şutörleri var. " ifadelerini kullandı.



Bu sözler Fenerbahçeli taraftarların büyük ilgisini çekerken, maçın kazanılmasıyla birlikte Sarunas Jasikevicius taraftarların büyük ilgisini gördü.