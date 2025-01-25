Jasikevicius'tan oyuncularına: "Bunu Galatasaray mı sandınız!"

Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos'u 87-77 yendiği maçın ikinci periyodunda başantrenör Sarunas Jasikevicius'un oyuncularına söylediği sözler gündem oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jasikevicius'tan oyuncularına: 'Bunu Galatasaray mı sandınız!'
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25 Ocak 2025 17:34
THY EuroLeague'in 23. haftasında Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos'u 87-77 yendiği maçın ikinci periyodunda başantrenör Sarunas Jasikevicius'un oyuncularına söylediği sözler gündem oldu.

Fenerbahçe maçta 32-30 öndeyken alınan molada oyuncularına sert uyarılarda bulunan Saras, "Bu maçı Galatasaray maçı mı sandınız! Sizinle dans ediyorlar. Çok iyi şutörleri var." ifadelerini kullandı.

Bu sözler Fenerbahçeli taraftarların büyük ilgisini çekerken, maçın kazanılmasıyla birlikte Sarunas Jasikevicius taraftarların büyük ilgisini gördü.
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