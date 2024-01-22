Jasikevicius: '40 dakikalık bir mücadeleye hazır olmamız gerekiyor'

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi 17'nci hafta karşılaşmasında Pınar Karşıyaka'yı sahasında 93-63 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, bu sonucun ardından 14'üncü galibiyetini hanesine yazdırdı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin başantrenörü Sarunas Jasikevicius, açıklamalarda bulundu.



Pınar Karşıyaka karşısında ciddi bir basketbol oynadıklarını ve genç oyuncuların çok iyi performans sergilediğini belirten Jasikevicius, "Çok ciddi bir basketbol oynadık. Karşıyaka çok fiziksel bir takım. Onlara karşı oynadığımız ilk maçta bize karşı bunu iyi kullanmışlardı. Bu maçta onlara bu anlamda cevap vermemiz önemliydi. İyi durumda olan oyuncuları kullandık. Genç oyuncular için çok mutluyum. Emre, Hamza ve Şehmus, antrenmanlarda her zaman en iyilerini ortaya koyuyorlar. Onların bu maçtaki iyi performanslarını görmek beni çok mutlu etti" diye konuştu.



"VIRTUS BOLOGNA, EUROLEAGUE'DEKİ EN FİZİKSEL TAKIMLARDAN BİRİSİ"



Litvanyalı başantrenör, EuroLeague'in 23'üncü haftasında 25 Ocak Perşembe günü İtalyan ekibi Virtus Bologna'ya karşı oynayacakları karşılaşmayla ilgili olarak ise, "Çok dikkatli olmalı ve çok iyi oynamalıyız. Virtus'un bu sezon gösterdiği performans sürpriz değil. Bu sezon EuroLeague'deki en iyi takımlardan birisi. Çok iyi bir karaktere ve iyi bir koça sahipler. Ligdeki en fiziksel takımlardan birisi. Çok fazla fiziksel bir oyun beklentim var. Onlara karşı skor üretmek zor. 40 dakikalık bir mücadeleye hazır olmamız gerekiyor. Kendi basketbolumuzu oynamalıyız" ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.



