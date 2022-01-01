Jarrett Allen, Harden'ın yerine All-Star maçında!

NBA başkanı Adam Silver, bu hafta sonu Cleveland'da düzenlenecek All-Star maçında sakat olduğu için yer alamayacak olan Philadelphia 76ers yıldızı James Harden'ın yerine Cleveland Cavaliers pivotu Jarrett Allen'ı seçti.



23 yaşındaki Allen, yükselişte olan Cavs için kariyerinin beşinci sezonunda çekirdek parçalardan biri olarak harika bir performans göstermiş, maç başına 32.6 dakikada 16.2 sayı, 11.1 ribaund, 1.8 asist ve 1.3 blok ortalamaları tutturmuş ve tüm bunları ligin en iyi boyalı alan savunmasını ortaya koyarak yapmıştı.



Daha önce duyurulan Darius Garland ile birlikte Allen'ın da seçilmesiyle, Cleveland'a LeBron James ve Kevin Love'ın her ikisinin de seçildiği 2018'den bu yana Cavs, All-Star maçına ilk kez iki oyuncu göndermiş oldu. Allen, Garland ile birlikte Team LeBron'da yer alacak.



