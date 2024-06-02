Çorum'da 2 futbolcu sıcak nedeniyle baygınlık geçirdi

Çorum'da maç sırasında 2 futbolcu sıcak nedeniyle baygınlık geçirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çorum'da 2 futbolcu sıcak nedeniyle baygınlık geçirdi
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02 Haziran 2024 23:17
Son güncelleme 02 Haziran 2024 23:19
Çorum'un Alaca ilçesinde amatör ligde oynanan karşılaşma sırasında 2 futbolcu sıcaklık nedeniyle baygınlık geçirdi.

Çorum Beltaş 2. Amatör Küme play-off grubu 3. hafta maçında Alacagücü, Mecitözüspor'u konuk etti.

Hava sıcaklığının 29 dereceye çıktığı ilçede, karşılaşma sırasında futbolculardan Koray Demir ve Rıdvan Mert Altınok fenalaştı. Baygınlık geçiren 2 futbolcu, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

 
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