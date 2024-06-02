Deniz Öncü, Moto2'nin İtalya ayağını 13. sırada bitirdi

illi motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İtalya'da düzenlenen 7. ayağını 13. bitirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Deniz Öncü, Moto2'nin İtalya ayağını 13. sırada bitirdi
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02 Haziran 2024 23:20
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İtalya'da düzenlenen 7. ayağında 13. oldu.

Moto2'de sezonun 7. yarışı, Floransa kentindeki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'nde 12 tur üzerinden yapıldı.

ABD'li pilot Joe Roberts, damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz ise 14. cepten başladığı mücadeleyi 13. sırada tamamladı.

Hollanda'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 8. yarışı, 30 Haziran'da düzenlenecek.

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