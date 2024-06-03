CANLI | ABD - Türkiye

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta mücadelesindeki dördüncü maçında ev sahibi ABD ile karşılaşıyor.
ABD: 6
TÜRKİYE: 8
(3. SET OYNANIYOR)
1. SET SONUCU: ABD 25-21 Türkiye
2. SET SONUCU: ABD 20-25 Türkiye
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Milletler Ligi'nde çıktığı 7 maçta 5 galibiyet 2 mağlubiyet alan Filenin Sultanları 5. sırada yer alırken, 4 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan ABD 7. sırada bulunuyor.
Filenin Sultanları, ABD etabında çıktığı ilk maçta Almanya'yı 3-1, Sırbistan'ı 3-1 ve Güney Kore'yi 3-0 mağlup etmişti.
ABD: 6
TÜRKİYE: 8
(3. SET OYNANIYOR)
1. SET SONUCU: ABD 25-21 Türkiye
2. SET SONUCU: ABD 20-25 Türkiye
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR!
Milletler Ligi'nde çıktığı 7 maçta 5 galibiyet 2 mağlubiyet alan Filenin Sultanları 5. sırada yer alırken, 4 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan ABD 7. sırada bulunuyor.
Filenin Sultanları, ABD etabında çıktığı ilk maçta Almanya'yı 3-1, Sırbistan'ı 3-1 ve Güney Kore'yi 3-0 mağlup etmişti.
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