Rachid Ghezzal, Beşiktaş'a veda etti

Bir kez kartal olduysan hep öyle kalırsın" diyerek siyah beyazlı kulübe veda etti.

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'a veda etti: "Her şey seninle güzeldi"pic.twitter.com/7TsHDmKLgS



— Sporx (@sporx) June 2, 2024