Philadelphia 76ers guardı Jared McCain, antrenman sırasında sağ başparmağındaki UCL bağında yırtık meydana getirdi.76ers ve McCain, önümüzdeki süreçte sakatlığın tedavi planı konusunda uzmanlarla görüşmelerini sürdürüyor.Çaylak guard VJ Edgecombe ve Quentin Grimes, McCain'in uzun süre parkelerden uzak kalması halinde artan süreler alabilir. Ancak Grimes, hâlâ kısıtlı serbest oyuncu statüsünde ve kulüple yeni kontrat görüşmelerinde "çok ayrı" bir noktada bulunuyor.McCain, çaylak sezonunun büyük bölümünü sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle kaçırmıştı. Ancak sakatlık öncesi umut vadeden bir performans sergileyerek ilk 23 maçında 15.3 sayı ortalaması ve %38.3 üçlük isabet oranı yakalamıştı.Philadelphia ekibi, McCain'i geçtiğimiz yıl draftın 16. sıradan seçmişti.