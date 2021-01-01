James Wiseman, sezonu kapattı!

Golden State Warriors, çaylak pivot James Wiseman'ın geçtiğimiz gün menisküsünden ameliyat olduğunu ve 2020-21 sezonunun geri kalanını kaçıracağını duyurdu.



Wiseman'ın rehabilitasyonuna hemen başlayacağı ve durumunun Eylül ayında güncelleneceği kaydedildi.



20 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz Cumartesi günü Houston Rockets karşısında oynadığı maçta sağ dizindeki menisküsü yırtmıştı.



Çaylak oyuncu bu yıl oynadığı 39 maçın 27'sinde ilk beş başlamış ve 11.5 sayı ile 5.8 ribaund ortalamaları yakalamıştı. Ayrıca el bileği burkulmasıyla Şubat ayında üç hafta kaçırmıştı.



