James Harden, NBA tarihine geçti!

NBA'de James Harden, Los Angeles Clippers'ın Minnesota Timberwolves'a 109-106 yenildiği maçta attığı 34 sayıyla tarihin en skorer oyuncuları listesinde 10. sıraya yükseldi.

Target Center'da Clippers'ı ağırlayan Timberwolves, Jaden McDaniels'ın 27 ve Julius Randle'ın 24 sayı attığı mücadeleyi kazanarak üst üste 5, bu sezon 15. galibiyetini aldı.

Clippers'ta James Harden'ın 34 ve Kawhi Leonard'ın 20 sayısı, sezonun 18. mağlubiyetini engelleyemedi.

James Harden, kariyerinde 28 bin 303 sayıya ulaşarak Carmelo Anthony'yi geride bırakıp NBA normal sezonlarının en skorer 10. oyuncusu oldu.pic.twitter.com/VrXXR8DLW1



— Sporxtv (@sporxtv) December 7, 2025

Kariyerinde 28 bin 303 sayıya ulaşan Harden, Carmelo Anthony'yi (28 bin 289) geride bırakarak NBA normal sezonlarında tarihin en skorer 10. oyuncusu oldu.