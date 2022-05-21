James Anderson: 'İnanmaktan hiç vazgeçmedik'

Anadolu Efes'in önemli isimlerinden James Anderson, THY EuroLeague'deki şampiyonluk sonrası konuştu.
"Bu bir savaştı. Çok yakın geçen bir maçtı. Her an savaşmayı sürdürdük ve kazandık." diyen Birleşik Amerikalı yıldız, "Biz birbirimize inanıyoruz, güveniyoruz ve bir şekilde kazanmanın yolunu buluyoruz. Üst üste üçüncü kez final oynuyoruz. Çok iniş çıkış yaşadık sezon içinde ama biz birbirimize inanmaktan hiç vazgeçmedik." değerlendirmesinde bulundu.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
"Bu bir savaştı. Çok yakın geçen bir maçtı. Her an savaşmayı sürdürdük ve kazandık." diyen Birleşik Amerikalı yıldız, "Biz birbirimize inanıyoruz, güveniyoruz ve bir şekilde kazanmanın yolunu buluyoruz. Üst üste üçüncü kez final oynuyoruz. Çok iniş çıkış yaşadık sezon içinde ama biz birbirimize inanmaktan hiç vazgeçmedik." değerlendirmesinde bulundu.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ