Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Jamal Crawford, Brooklyn Nets'te!

Veteran guard Jamal Crawford'ın, Brooklyn Nets'e katılmak için bir anlaşma yapmayı kabul ettiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Veteran guard Jamal Crawford'ın, Brooklyn Nets'e katılmak için bir anlaşma yapmayı kabul ettiği açıklandı.

Crawford, DeAndre Jordan, Spencer Dinwiddie, Wilson Chandler ve Taurean Prince'in olmaması nedeniyle Nets'e Orlando'da hemen katkıda bulunabilecek. Nets'te ayrıca sakatlık nedeniyle yıldız oyuncular Kevin Durant ve Kyrie Irving de bulunmayacak.

40 yaşındaki Crawford, 2018-19 sezonundan bu yana ligin dışında kalmış ve Phoenix Suns ile 64 maçta ortalama 7.9 sayı ve 3.6 asist ile oynamıştı. Crawford, lig tarihinde bir maçta 50 sayıyı geçen en yaşlı oyuncu olmasının yanı sıra, aynı zamanda dört farklı takım için 50 sayı ile oynayan tek oyuncu olmuştu.

Kariyeri boyunca Crawford, üç kez Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazanırken, ortalama 14.6 sayı ve 3.6 asist ile oynamıştı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal