Veteran guard Jamal Crawford'ın, Brooklyn Nets'e katılmak için bir anlaşma yapmayı kabul ettiği açıklandı.



Crawford, DeAndre Jordan, Spencer Dinwiddie, Wilson Chandler ve Taurean Prince'in olmaması nedeniyle Nets'e Orlando'da hemen katkıda bulunabilecek. Nets'te ayrıca sakatlık nedeniyle yıldız oyuncular Kevin Durant ve Kyrie Irving de bulunmayacak.



40 yaşındaki Crawford, 2018-19 sezonundan bu yana ligin dışında kalmış ve Phoenix Suns ile 64 maçta ortalama 7.9 sayı ve 3.6 asist ile oynamıştı. Crawford, lig tarihinde bir maçta 50 sayıyı geçen en yaşlı oyuncu olmasının yanı sıra, aynı zamanda dört farklı takım için 50 sayı ile oynayan tek oyuncu olmuştu.



Kariyeri boyunca Crawford, üç kez Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazanırken, ortalama 14.6 sayı ve 3.6 asist ile oynamıştı.



