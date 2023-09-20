Jacob Neestrup: "Sonuç bizim için hayal kırıklığı"

Kopenhag'ın teknik direktörü Jacob Neestrup, Galatasaray'la 2-2 berabere kaldıkları maç sonu konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Jacob Neestrup: 'Sonuç bizim için hayal kırıklığı'
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20 Eylül 2023 22:40
Son güncelleme 20 Eylül 2023 23:44
Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları için hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Neestrup, RAMS Park'ta yapılan ve 2-0 öne geçtikleri maçta skoru koruyamayarak berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça belli bir plan dahilinde çıktıklarını aktaran 35 yaşındaki teknik adam, "Buraya kazanmak için gelmiştik. Sonucun sürpriz olduğunu söyleyemem. On yıldır Danimarka takımları hem Avrupa'da hem de Türk takımlarına karşı başarılı bir grafik çiziyor. Yine iyiydik. İlk yarıda şanslıydık. Rakip bizden daha iyiydi. İkinci yarıda ise kırmızı karta kadar sahada bir takım vardı. Aldığımız sonucun hayal kırıklığı olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Daha önce Sivasspor ve Başakşehir ile karşılaştıklarını aktaran Neestrup, "Güçlü bir rakibimiz olduğunu biliyorduk. Özellikle ilk yarı çok pasiftik. Müthiş bir statta, büyük bir kulübe karşı oynadık. Danimarka takımları ve özellikle de Kopenhag, Türk takımlarına karşı daha başarılıydı. Sivasspor ve Başakşehir'e karşı birkaç sene önce iyi sonuçlar aldık. Bizden daha fazla para harcadığını söyleyebiliriz ama biz daha iyi performans sergiledik." ifadelerini kullandı.

 


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