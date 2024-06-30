Jackson Muleka'ya Körfez kancası

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Jackson Muleka'ya henüz adı açıklanmayan iki Suudi Arabistan ekibinin talip olduğu iddia edildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Jackson Muleka'ya Körfez kancası
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30 Haziran 2024 13:05
Beşiktaş'ın Kongolu forveti Jackson Muleka'ya henüz adı açıklanmayan iki Suudi Arabistan ekibinin talip olduğu ve ilerleyen günlerde Siyah-Beyazlı takıma teklif yapacakları iddia edildi.

BEŞİKTAŞ'TA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Muleka'nın gelen tekliflerin aksine kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediği de gelen haberler arasında.



9 GOL, 2 ASİST

Beşiktaş ile 2027'ye kadar kontratı bulunan 24 yaşındaki oyuncu geçen sezon çıktığı 47 maçta 9 gol, 2 asiste imza atmıştı.  

 
 

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