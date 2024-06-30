Beşiktaş'ın Kongolu forveti Jackson Muleka'ya henüz adı açıklanmayan iki Suudi Arabistan ekibinin talip olduğu ve ilerleyen günlerde Siyah-Beyazlı takıma teklif yapacakları iddia edildi.
BEŞİKTAŞ'TA DEVAM ETMEK İSTİYOR
Muleka'nın gelen tekliflerin aksine kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediği de gelen haberler arasında.
9 GOL, 2 ASİST
Beşiktaş ile 2027'ye kadar kontratı bulunan 24 yaşındaki oyuncu geçen sezon çıktığı 47 maçta 9 gol, 2 asiste imza atmıştı.
BEŞİKTAŞ'TA DEVAM ETMEK İSTİYOR
Muleka'nın gelen tekliflerin aksine kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediği de gelen haberler arasında.
9 GOL, 2 ASİST
Beşiktaş ile 2027'ye kadar kontratı bulunan 24 yaşındaki oyuncu geçen sezon çıktığı 47 maçta 9 gol, 2 asiste imza atmıştı.