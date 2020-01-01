Jackson, kendisine destek olan LeBron'un mesajını paylaştı!

Emekli NBA oyuncusu Stephen Jackson, George Floyd için olan konuşmasından sonra, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in kendisine gönderdiği mesajı paylaştı.



Jackson ve LeBron, 25 Mayıs'ta Minneapolis'te George Floyd'un polis gözetiminde öldürülmesinin ardından devam eden adalet mücadelesi sırasında, birbirlerini hayal kırıklığına uğratmamaya söz verdiler.



Jackson, ESPN'den Marc J. Spears'a yaptığı açıklamada, LeBron'a Floyd'la ilgili konuşmasını Instagram'da yayınladığı için teşekkür ettiğinde, Lakers yıldızının kendisini hayal kırıklığına uğratmayacağını söylediğini açıkladı:



"LeBron benim konuşmamı paylaşmıştı ve ben de ona mesaj atmıtşım: 'Teşekkür ederim kardeşim. Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım.' diye. Bana şöyle cevap attı 'Hiç uğratmadın ve ben de uğratmayacağım.' Bu derindi. İnsanlara her zaman söylüyorum, Michael Jordan en iyi basketbol oyuncusu olabilir, ama LeBron şimdiye kadarki en büyük atlettir. LeBron'u çok sevmemin sebebi, basketboldan daha büyük."



Jackson, Floyd'un öldürülmesinin ardından her zaman önde gelen bir sesti. 46 yaşındaki Afroamerikalı, eski Minneapolis memuru Derek Chauvin'in sekiz dakika 46 saniye boyunca boynunun arkasına diz çökmesinden sonra yaşamını yitirmişti.



Jackson, Floyd ile yakın arkadaştı ve ikili, birbirine "İkiz" olarak atıfta bulunuyordu.



