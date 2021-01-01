Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Jackson, "Curry basketbolu mahvetti" derken ne demek istedi?

Eski Golden State Warriors koçu Mark Jackson, 'Stephen Curry, basketbolu mahvetti' ifadesine açıklık getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Golden State Warriors koçu Mark Jackson, 'Stephen Curry, basketbolu mahvetti' ifadesine açıklık getirdi.

Jackson, geçmişte Curry'nin basketbolu mahvettiğini söyleyerek, genç oyuncuların oyunun temellerine odaklanmak yerine, kendisini taklit etmeye çalıştıklarını ima eden bir yorum yapmıştı.

Yakın zamanda "Club Shay Shay" podcast'ine katılan Jackson, ifadesini şu şekilde açıkladı:

"Steph Curry'nin oyunu mahvettiğini söylediğim için ağır eleştiri almıştım. Steph'e laf attığımı falan düşünmüşlerdi ama iyi ki geçmişte bunu ona açıklayabilmiştim. Çünkü herkesin söylemeye çalıştığımı anladığına inanacak kadar aptalım.

Ben çocukların maçlarına çok gidiyorum. Benim çocuklarım da küçükken, onların maçlarına gidiyordum ve diğer çocuklar Steph Curry gibi şut atmaya çalışıyorlardı. Ama onun şutları aslında çok kötü şutlar.

Ve sahaya girdiklerinde ilk yaptıkları şey doğrudan uzaktan şut yollamak oluyor. Herhangi bir hareket yapıp potaya gitmek yerine, yarı sahadan şut sallıyorlar. Bu berbat bir basketbol şekli. O adamın (Steph) o şutu sokabilecek yeteneği var."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal